Torino, i tifosi vogliono la cessione. E invocano la Red Bull (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La coppia Cairo-Giampaolo sta deludendo e l'ultimo posto in classifica ne è una conferma: i tifosi del Torino si muovono sui social per la cessione Il Torino sta vivendo un momento pessimo: 1 vittoria, 4 pareggi, 8 sconfitte e ultimo posto in classifica insieme al Genoa. La coppia composta dall'ex allenatore della Sampdoria Giampaolo e il presidente Cairo non sta dando i risultati sperati. Per questo motivo, mossi dalla disperazione, i tifosi granata si stanno muovendo sui social alla ricerca di un acquirente per la società. Dopo aver cercato di invogliare Trump, nelle ultime ore i sostenitori del Torino ci hanno riprovato con la RedBull, che possiede già diverse squadre in giro per il mondo come Lipsia e Salisburgo.

Eurosport_IT : Dall'hashtag #RBTorino alla lettera a Trump, i tifosi del Torino hanno messo 'in vendita' il club sui social ???? - giuntacalcio : @76ersPride Ottima iniziativa ! Però questa sera nn è possibile per me, c’è Napoli/Torino... Serata di sofferenza.… - JuventusUn : L'esperto di mercato fa sognare i tifosi: 'Concordata la strategia per portare #Pogba a Torino' I DETTAGLI?… - Dalla_SerieA : Fiorentina, i tifosi festeggiano con la squadra: 'Chi non salta è juventino...' - - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CESSIONE CLAMOROSA L'HANNO VENDUTO ALLA JUVENTUS, I TIFOSI NON LA PRENDONO BENE. A TORINO L'ASPETTANO A BRA… -