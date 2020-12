Serie C, il Bari viene raggiunto nel finale dal Palermo (1-1). Continua a vincere il Renate, tutti i risultati delle 15 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il diciassettesimo turno di Serie C è quasi terminato, la maggior parte delle gare era in programma alle ore 15.00 e tra queste spicca l’ennesimo successo per il Renate, 2-1 sul campo della Juventus U23 e conferma del primo posto con un bel +4 sulle inseguitrici nel Girone A. Stop del Bari, è 1-1 al Barbera contro il Palermo che trova il gol del pari all’88’ con Lucca. Vittoria di misura per l’Avellino sulla Vibonese, decide un autogol di Vitiello. Ecco tutti i risultati delle 15.00: GIRONE A AlbinoLeffe-Piacenza 1-1 Como-Livorno 1-0Juventus U23-Renate 1-2 Pergolettese-Alessandria 0-1 Pistoiese-Novara 2-0 Pro Patria-Giana Erminio 1-0 Pro Sesto-Grosseto 1-2 Pro Vercelli-Pontedera 2-2 GIRONE B Mantova-Gubbio 1-2 GIRONE ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il diciassettesimo turno diC è quasi terminato, la maggior partegare era in programma alle ore 15.00 e tra queste spicca l’ennesimo successo per il, 2-1 sul campo della Juventus U23 e conferma del primo posto con un bel +4 sulle inseguitrici nel Girone A. Stop del, è 1-1 al Barbera contro ilche trova il gol del pari all’88’ con Lucca. Vittoria di misura per l’Avellino sulla Vibonese, decide un autogol di Vitiello. Ecco15.00: GIRONE A AlbinoLeffe-Piacenza 1-1 Como-Livorno 1-0Juventus U23-1-2 Pergolettese-Alessandria 0-1 Pistoiese-Novara 2-0 Pro Patria-Giana Erminio 1-0 Pro Sesto-Grosseto 1-2 Pro Vercelli-Pontedera 2-2 GIRONE B Mantova-Gubbio 1-2 GIRONE ...

clikservernet : Serie C, il Bari viene raggiunto nel finale dal Palermo (1-1). Continua a vincere il Renate, tutti i risultati dell… - Noovyis : (Serie C, il Bari viene raggiunto nel finale dal Palermo (1-1). Continua a vincere il Renate, tutti i risultati del… - bari_times : Venezia, prolungamento fino al 2023 per Aramu - zazoomblog : LIVE – Palermo-Bari 0-1 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Palermo-Bari #Serie #2020-2021: - sportface2016 : #SerieC, #Lucca pareggia in extremis: il #Palermo riacciuffa il #Bari con coda polemica -