Presepi horror | a Orvieto i Re Magi portano vaccino e disinfettante

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020), 23 dic – In questo Natale 2020 «azzoppato» dall’omonimo Decreto e ostaggio del coronavirus scordatevi che i Reportino oro, incenso e mirra: Gesù Bambino quest’anno si vedrà arrivare mascherine, gel e. I Request’annoilPfizer Non è il contenuto di qualche vignetta satirica: accade veramente a, dove nel tradizionale presepe che da 32 anni a questa parte viene posizionato all’ingresso del Pozzo della Cava, i saggi astrologi guidati dalla stella cometa recheranno in dono al Salvatore i tre presidi «principe» per il contrasto al Sars-CoV-2. Perché si sa, Gesù salverà anche le anime dalle fiamme dell’Inferno, ma per il coronavirus tocca rivolgersi alla Pfizer. O a Massimo Galli, che ci stupiamo di non aver scorto ...