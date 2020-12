Perché non ha senso giustificare Mazepin dopo aver visto il video non censurato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, dopo la decisione della Haas che ha confermato Nikita Mazepin come pilota insieme a Mick Schumacher, sui social ha preso piede l’hashtag di protesta contro il pilota #WeSayNoToMazepin. Al di là del gesto del caso specifico, infatti, il giovane non è estraneo ad atteggiamenti razzisti, sessisti e omofobi. Questa è la ragione per cui, andando a spulciare tra i contenuti social, spesso e volentieri l’hashtag viene accompagnato dal logo dell’arcobaleno. C’è anche chi sostiene però che, considerato il video Mazepin non censurato, non si possa parlare di molestia sessuale. LEGGI ANCHE >>> Il rublo vale più dei ‘palpeggiamenti’ sulle IG Stories «Lei fa il gestaccio ridendo e leccandosi il dito» #WeSayNoToMazepin così va in tendenza e mo vi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella giornata di oggi,la decisione della Haas che ha confermato Nikitacome pilota insieme a Mick Schumacher, sui social ha preso piede l’hashtag di protesta contro il pilota #WeSayNoTo. Al di là del gesto del caso specifico, infatti, il giovane non è estraneo ad atteggiamenti razzisti, sessisti e omofobi. Questa è la ragione per cui, andando a spulciare tra i contenuti social, spesso e volentieri l’hashtag viene accompagnato dal logo dell’arcobaleno. C’è anche chi sostiene però che, considerato ilnon, non si possa parlare di molestia sessuale. LEGGI ANCHE >>> Il rublo vale più dei ‘palpeggiamenti’ sulle IG Stories «Lei fa il gestaccio ridendo e leccandosi il dito» #WeSayNoTocosì va in tendenza e mo vi ...

