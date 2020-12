Moto3, Tony Arbolino: “Ho perso il Mondiale per 4 punti, Arenas non era il più forte. Dormo sereno” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tony Arbolino ha vissuto un 2020 davvero ricco di emozioni. Il suo Mondiale di Moto3, al netto delle problematiche legate alla pandemia, è sembrato molto simile ad un frullatore. Inizio un po’ sottotono, ripresa rabbiosa, stop forzato per essersi trovato nello stesso aereo con una persona positiva al Covid-19, quindi finale di stagione a tutta, con un titolo (che poi è andato allo spagnolo Albert Arenas) sfuggito d un soffio nel gran finale del Gran Premio del Portogallo per appena 4 punti. Una vera e propria inezia. Il pilota milanese classe 2000, quindi, si prepara a festeggiare il Natale da vice-campione del mondo della classe più leggera, puntando già il mirino verso un 2021 che lo vedrà sbarcare in Moto2, nel team Liqui Moly, pronto per una nuova avventura, come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha vissuto un 2020 davvero ricco di emozioni. Il suodi, al netto delle problematiche legate alla pandemia, è sembrato molto simile ad un frullatore. Inizio un po’ sottotono, ripresa rabbiosa, stop forzato per essersi trovato nello stesso aereo con unana positiva al Covid-19, quindi finale di stagione a tutta, con un titolo (che poi è andato allo spagnolo Albert) sfuggito d un soffio nel gran finale del Gran Premio del Portogallo per appena 4. Una vera e propria inezia. Il pilota milanese classe 2000, quindi, si prepara a festeggiare il Natale da vice-campione del mondo della classe più leggera, puntando già il mirino verso un 2021 che lo vedrà sbarcare in Moto2, nel team Liqui Moly, pronto per una nuova avventura, come ...

