Milan-Lazio, i convocati di Inzaghi: ancora assenti Fares, Parolo e Lulic (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per la partita dei suoi contro il Milan. Dopo la convincente vittoria sul Napoli, i biancocelesti sono chiamati a un'altra gara di carattere contro la capolista. Per Inzaghi ancora assenti Fares, Parolo e Lulic. Il primo tornerà per metà gennaio, mentre gli altr saranno già disponibili per la ripresa del campionato. Ecco la lista. Portieri: Alia, Strakosha, Reina. Difensori: Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu. Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Pereira. Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

