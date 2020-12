Milan-Lazio 3-2: Theo Hernandez al 92' tiene in vetta il Diavolo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Milan è inarrestabile: resta l'unica squadra ancora imbattuta e mantiene il primo posto della Serie A con 34 punti , rispondendo subito ai cugini dell'Inter arrivati a 33 poco prima. Contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilè inarrestabile: resta l'unica squadra ancora imbattuta e manil primo posto della Serie A con 34 punti , rispondendo subito ai cugini dell'Inter arrivati a 33 poco prima. Contro la ...

AntoVitiello : La carica della #CurvaSud del #Milan prima della sfida contro la Lazio a #SanSiro, ultima del 2020 prima della sost… - AntoVitiello : Natale in vetta solitaria. Il Milan batte la Lazio e chiude il 2020 in testa alla classifica. Ancora una volta… - SkySport : MILAN-LAZIO 3-2 Risultato finale ? ? #Rebic (10') ? rig. #Calhanoglu (15') ? #LuisAlberto (28') ? #Immobile (59')… - BellomoAlexis : Consiglio di far riflettere anche Di bello arbitro di Milan Lazio. Un rigore che non darebbero neanche all'oratorio… - zazoomblog : Milan-Lazio 3-2: Theo Hernandez al 92 tiene in vetta il Diavolo - #Milan-Lazio #Hernandez #tiene #vetta -