Messina, boss mafiosi percepivano il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I boss indagati intascavano illegittimamente il reddito di cittadinanza, pur non avendone bisogno per sopravvivere. I militari delle Fiamme gialle di Messina hanno denunciato 25 persone e sequestrato i 330mila euro complessivamente riscossi indebitamente dagli indagati. Secondo gli inquirenti Oltre 20 boss sono stati condannati definitivamente per mafia o loro familiari avrebbero illegittimamente intascato il reddito di cittadinanza. I mafiosi indagati fanno parte dei clan di maggiore peso di Messina e provincia come Santapaola-Romeo, Sparacio, Spartà, Galli, Batanesi-Bontempo Scavo, De Luca, Mangialupi, Camaro, Tortoriciani, Ventura, Ferrante e Cintorino. I mafiosi finiti nel mirino della Finanza ...

