L' Inter sbanca Verona | Hellas battuto 2-1

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L', vincendo per 2-1 nell'ultima partita del 2020. Decisiva la rete di Skriniar dopo l'iniziale vantaggio di Lautaro e il pareggio di Ilic. l nerazzurri superano momentaneamente il ...

LALAZIOMIA : Serie A, l’Inter sbanca il Bentegodi e scuote la classifica - pasqualinipatri : Serie A, l’Inter sbanca il Bentegodi e scuote la classifica - DIEGOFER100176 : L’Inter sbanca Verona e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Ottimo secondo tempo, con pochissimi ris… - laziopress : Serie A, l’Inter sbanca il Bentegodi e scuote la classifica - Mediagol : #SerieA, l'#Inter sbanca il 'Bentegodi': 1-2 al #Verona e tre punti sotto l'albero, ecco la classifica aggiornata… -

I nerazzurri approfittano del passo falso della Juventus e superano il Milan in classifica. Il Verona in emergenza ha reso la vita difficile ai nerazzurri ...Inter: settimo sigillo. Dopo aver bloccato Milan, Juve, Roma e Lazio e battuto l’Atalanta, il Verona non è riuscito a fermare l’Inter. Dopo un primo tempo sonnolento, ha sbloccato la partita Lautaro.