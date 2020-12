Linguine profumate in bianco

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa ricetta di è veramente fenomenale. Una preparazione facile e veloce con pochissimi ingredienti per un risultato magnifico. Un piatto semplice, ma ricco. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 g di2 acciughe sott’olio 3 cucchiai di olio evo 70 g di burro 30 g Pecorino 40 g Parmigiano 2 acciughe sott’olio Buccia di limone Sale fino q.b. Iniziamo la preparazione delle portando una pentola piena di acqua sul fuoco, dove andrete a cuocere la pasta, non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo proseguite la preparazione della ricetta. Quindi in una padella preparate il condimento: fate sciogliere il burro con un filo di olio extravergine di oliva a fiamma molto dolce. Quando il burro si sarà sciolto aggiungete le acciughe sott’olio, al condimento delle , e piano ...