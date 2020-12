Libia, Haftar rialza la testa (e le armi) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Negli ultimi giorni il signore della guerra dell’Est libico, Khalifa Haftar, ha dato dimostrazione a chi ne avesse bisogno che il suo modo di interloquire sul conflitto libico è dettato dalle armi. Prima fonti locali hanno segnalato l’invio di diversi rinforzi a Sirte, città sul golfo omonimo lungo l’ipotetica linea di separazione di Tripolitania e Cirenaica. Poi i media Haftariani hanno raccontato la presa di una postazione militare importante a Ubari, nel Fezzan (la regione meridionale). Sirte, la città dell’ex rais Gheddafi che per un po’ di tempo è stata una delle capitali del Califfato baghdadista, da mesi è considerata un punto critico. Se è vero che gli scontri avviati dopo il tentativo di conquista di Tripoli da parte di Haftar — e sospesi per il fallimento dello stesso — si sono fermati quando sono arrivati ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Negli ultimi giorni il signore della guerra dell’Est libico, Khalifa, ha dato dimostrazione a chi ne avesse bisogno che il suo modo di interloquire sul conflitto libico è dettato dalle. Prima fonti locali hanno segnalato l’invio di diversi rinforzi a Sirte, città sul golfo omonimo lungo l’ipotetica linea di separazione di Tripolitania e Cirenaica. Poi i mediaiani hanno raccontato la presa di una postazione militare importante a Ubari, nel Fezzan (la regione meridionale). Sirte, la città dell’ex rais Gheddafi che per un po’ di tempo è stata una delle capitali del Califfato baghdadista, da mesi è considerata un punto critico. Se è vero che gli scontri avviati dopo il tentativo di conquista di Tripoli da parte di— e sospesi per il fallimento dello stesso — si sono fermati quando sono arrivati ...

