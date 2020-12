“La task force non c’è più”. Italia Viva vince il primo round con Conte. Ora sarà battaglia sulle risorse Ue (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – “La task force non c’è più“, così la capo delegazione di Italia Viva Teresa Bellanova annuncia la tregua armata con Giuseppe Conte sul Recovery fund. Ora la battaglia sarà sulle risorse. Si sblocca l’impasse della maggioranza sui miliardi Ue dopo l’incontro di ieri tra la delegazione di Iv e il premier sulla cosiddetta governance dei 209 miliardi del Recovery fund. Nel tentativo di evitare la crisi di governo, minacciata dal leader di Iv Matteo Renzi, il presidente del Consiglio ha fatto un dietrofront sulla task force, che non sarà affidata a manager o tecnici. Conte così esaudisce una delle richieste di Renzi. Ma ora lo scontro vero, che coinvolge ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – “Lanon c’è più“, così la capo delegazione diTeresa Bellanova annuncia la tregua armata con Giuseppesul Recovery fund. Ora la. Si sblocca l’impasse della maggioranza sui miliardi Ue dopo l’incontro di ieri tra la delegazione di Iv e il premier sulla cosiddetta governance dei 209 miliardi del Recovery fund. Nel tentativo di evitare la crisi di governo, minacciata dal leader di Iv Matteo Renzi, il presidente del Consiglio ha fatto un dietrofront sulla, che nonaffidata a manager o tecnici.così esaudisce una delle richieste di Renzi. Ma ora lo scontro vero, che coinvolge ...

