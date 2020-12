Juventus U23-Renate, le ultime su formazione e dove vederla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Juventus U23-Renate è uno dei match più interessanti dell’ultimo turno di campionato prima della sosta. Si affrontano due squadre con obiettivi importanti, seppur differenti. La Juve U23 è in piena corsa play-off e ambisce a consolidarsi in questa zona, mentre il Renate è la capolista del girone A. Il momento della Juventus U23 La Juventus U23 occupa la settima posizione in classifica con venticinque punti. La squadra ha bisogno di punti per rimanere saldamente in zona play off: tre i punti di vantaggio sull’undicesima e tre di svantaggio sulla terza. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta esterna con il Pontedera, due a uno per i padroni di casa il risultato finale. Un rigore di Brighetti al 67? aveva riportato la parità dopo il vantaggio al 42? del Pontedera, tuttavia a una manciata di minuti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)U23-è uno dei match più interessanti dell’ultimo turno di campionato prima della sosta. Si affrontano due squadre con obiettivi importanti, seppur differenti. La Juve U23 è in piena corsa play-off e ambisce a consolidarsi in questa zona, mentre ilè la capolista del girone A. Il momento dellaU23 LaU23 occupa la settima posizione in classifica con venticinque punti. La squadra ha bisogno di punti per rimanere saldamente in zona play off: tre i punti di vantaggio sull’undicesima e tre di svantaggio sulla terza. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta esterna con il Pontedera, due a uno per i padroni di casa il risultato finale. Un rigore di Brighetti al 67? aveva riportato la parità dopo il vantaggio al 42? del Pontedera, tuttavia a una manciata di minuti ...

JuventusFCYouth : Matteo #Bucosse racconta l'esordio con l'#Under23 ??? Le emozioni, il percorso e gli obiettivi futuri. Su… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve Under 23, i convocati per la sfida contro il Renate - TUTTOJUVE_COM : Juve Under 23, i convocati per la sfida contro il Renate - junews24com : Convocati Juventus U23 per il Renate: i giocatori a disposizione di Zauli - - junews24com : Juventus U23-Renate, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match - -