Juventus, Pirlo punge il Napoli: "Sentenza poco corretta nei confronti delle altre squadre"

Juventus – La Sentenza di Juventus-Napoli è stata ribaltata. Annullato il 3-0 a tavolino e annullato il punto di penalizzazione per gli azzurri. Il CONI l'ha ribaltata. Ieri sera, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Andrea Pirlo ha parlato della partita da rigiocare contro il Napoli. Il tecnico ha lanciato una frecciatina agli azzurri, chiamando in causa le squadre che avevano diversi positivi e hanno giocato comunque.

Juventus, le parole di Pirlo

Ecco le sue parole su Juventus-Napoli: "?Cosa ci ha lasciato la Sentenza? Noi purtroppo non possiamo far nulla. Non abbiamo nessun problema a rigiocare la partita. Mi dispiace per le altre squadre che ...

