Inter, Eriksen vola in Danimarca ma è una buona notizia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Christian Eriksen è volato in Danimarca e non ci sarà quindi per Verona-Inter: altra assenza per Conte ma questa volta è una buona notizia Christian Eriksen non ci sarà per Verona-Inter. Il trequartista è volato in Danimarca e non sarà presente nell’ultima partita dell’anno dei nerazzurri. Un’assenza che forse non peserà più di tanto per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Christianto ine non ci sarà quindi per Verona-: altra assenza per Conte ma questa volta è unaChristiannon ci sarà per Verona-. Il trequartista èto ine non sarà presente nell’ultima partita dell’anno dei nerazzurri. Un’assenza che forse non peserà più di tanto per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D'Am… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 33 D'A… - China_Max69 : Stasera è la partita più importante della stagione (si parla di sorpasso Inter), e l'ultima prima delle feste natal… - LZ__19 : @MatteoBarzaghi @_enz29 @SkySport L'Inter: perde A Conte: Ehh ma non c'erano certi giocatori che avrebbero dato un… - Angolo_Inter : ?? #Eriksen salta #VeronaInter, il danese non sarà della partita in accordo con la società, ecco spiegato il motivo?? -