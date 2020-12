“I parametri di Maastricht non si toccano” Così la Germania vuole affossare tutta l’Europa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Bruxelles, 23 dic –ha un problema. Un enorme problema. Ma non si tratta di Grecia, Spagna o Italia. Stiamo parlando della. Partiamo dalla fine: di fronte a uno choc esterno formidabile (il Covid-19), Unione europea e Bce hanno dovuto sospendere il Patto di stabilità (poi Fiscal compact) e mettere in campo politiche che sconfessano sulinea le assurde regole di, che si sono rivelate non solo inique, ma anche del tutto fallimentari. Se non si fosse agito in questo modo, del resto, la baracca sarebbe già saltata. Ora, per gestire il post-pandemia, si è imboccata una via di mezzo, che non risolverà affatto i problemi, ma li rimanderà soltanto: il Recovery Fund. E che cosa ti fa la? Si mette in testa di sabotare questo compromesso e di applicare alla lettera i ...