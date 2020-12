Grenoble, che gaffe di Diallo: scambia il premio di MVP col suo supporto (VIDEO) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un po’ di imbarazzo e tante risate: questo ha suscitato l’involontaria gaffe di Mamadou Diallo, ala sinistra del Grenoble. Il giocatore è stato infatti votato come migliore in campo al termine del match vinto contro il Troyes: ha dovuto quindi ritirare il premio di MVP. Un riconoscimento che Diallo ottiene veramente di rado, dato ricevendolo l’ha scambiato per il supporto sul quale era poggiato lo stesso. “Si vede che è la prima volta che lo ricevo”, ha ironizzato il 26enne durante l’intervista. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un po’ di imbarazzo e tante risate: questo ha suscitato l’involontariadi Mamadou, ala sinistra del. Il giocatore è stato infatti votato come migliore in campo al termine del match vinto contro il Troyes: ha dovuto quindi ritirare ildi MVP. Un riconoscimento cheottiene veramente di rado, dato ricevendolo l’hato per ilsul quale era poggiato lo stesso. “Si vede che è la prima volta che lo ricevo”, ha ironizzato il 26enne durante l’intervista. SportFace.

