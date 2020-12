F1: la Ferrari realizzerà uno stabilimento per la Haas (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Ferrari realizzerà uno stabilimento per la Haas a Maranello. Il tutto dovuto alle limitazioni del budget cap che costringerà la scuderia italiana a ridurre il numero di personale. Personale che si trasferirà nel nuovo stabilimento che nascerà per il team americano della Haas. Un traguardo che certifica l’ottimo rapporto tra i due team, motivato anche dal passaggio di Simone Resta dalla Ferrari alla Haas in un ruolo ancora da definire. Ferrari: i team lavoreranno insieme? La città sarà sempre Maranello ma i due stabilimenti saranno divisi. La Ferrari avrà un suo quartier generale così come la scuderia americana. Lo stabilimento vedrà luce nei pressi del garage del team italiano- L’annuncio è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Launoper laa Maranello. Il tutto dovuto alle limitazioni del budget cap che costringerà la scuderia italiana a ridurre il numero di personale. Personale che si trasferirà nel nuovoche nascerà per il team americano della. Un traguardo che certifica l’ottimo rapporto tra i due team, motivato anche dal passaggio di Simone Resta dallaallain un ruolo ancora da definire.: i team lavoreranno insieme? La città sarà sempre Maranello ma i due stabilimenti saranno divisi. Laavrà un suo quartier generale così come la scuderia americana. Lovedrà luce nei pressi del garage del team italiano- L’annuncio è ...

MoliPietro : F1: la Ferrari realizzerà uno stabilimento per la Haas - CorriereQ : F1, Binotto: “La Ferrari realizzerà uno stabilimento per la Haas a Maranello” - LoggioneSport : RT @Motorsport_IT: #F1 | La #Ferrari realizzerà uno stabilimento per la #Haas a Maranello, dove lavorerà il personale in esubero dirottato… - news_bologna : Ferrari realizzerà uno stabilimento per la Haas a Maranello - leonardoleonef : RT @Motorsport_IT: #F1 | La #Ferrari realizzerà uno stabilimento per la #Haas a Maranello, dove lavorerà il personale in esubero dirottato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari realizzerà Ferrari realizzerà uno stabilimento per la Haas a Maranello Motorsport.com Italia