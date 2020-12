Emilia-Romagna, sit-in degli sciatori. E la Regione stanzia 1 milione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) BOLOGNA – I maestri di sci dell’Emilia-Romagna sono scesi dall’Appennino in protesta sotto le finestre della Regione, per rilanciare l’allarme sulla crisi del settore turistico e degli impianti invernali, penalizzato dalle chiusure imposte dai decreti per l’emergenza covid. Limitazioni che rischiano di creare perdite fino al 40%. Un centinaio di maestri di sci si sono dunque presentati questa mattina in viale Aldo Moro a Bologna: a incontrarli, nel piazzale di fronte alla Regione, il governatore Stefano Bonaccini e l’assessore al Turismo, Andrea Corsini. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) BOLOGNA – I maestri di sci dell’Emilia-Romagna sono scesi dall’Appennino in protesta sotto le finestre della Regione, per rilanciare l’allarme sulla crisi del settore turistico e degli impianti invernali, penalizzato dalle chiusure imposte dai decreti per l’emergenza covid. Limitazioni che rischiano di creare perdite fino al 40%. Un centinaio di maestri di sci si sono dunque presentati questa mattina in viale Aldo Moro a Bologna: a incontrarli, nel piazzale di fronte alla Regione, il governatore Stefano Bonaccini e l’assessore al Turismo, Andrea Corsini.

