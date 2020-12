Covid: Claudia, infermiera 29enne, sarà la prima vaccinata nel Lazio. Banfi e Baudo: “Pronti a farlo in diretta” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Claudia Alivernini, 29 anni, laureata all’università La Sapienza di Roma, attualmente lavora come infermiera all’Istituto Spallanzani. sarà lei la prima cittadina del Lazio a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid in occasione del ‘Vaccino day’, che avrà luogo il 27 dicembre, eseguita simultaneamente in altri paesi europei. Claudia, oltre che all’interno del noto Istituto capitolino, lavora volontariamente anche nelle cosiddette Uscar, acca ai pazienti più anziani. Lino Banfi: “Vorrei vaccinarmi in diretta con mia figlia ed i nipotini” Intanto, fra quanti favorevoli al vaccino nel mondo dello spettacolo, oggi è sceso in campo Lino Banfi il quale, cercando così di sensibilizzare quanti più possibile, ha annunciato ”Lo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 dicembre 2020)Alivernini, 29 anni, laureata all’università La Sapienza di Roma, attualmente lavora comeall’Istituto Spallanzani.lei lacittadina dela sottoporsi alla vaccinazione anti-in occasione del ‘Vaccino day’, che avrà luogo il 27 dicembre, eseguita simultaneamente in altri paesi europei., oltre che all’interno del noto Istituto capitolino, lavora volontariamente anche nelle cosiddette Uscar, acca ai pazienti più anziani. Lino: “Vorrei vaccinarmi incon mia figlia ed i nipotini” Intanto, fra quanti favorevoli al vaccino nel mondo dello spettacolo, oggi è sceso in campo Linoil quale, cercando così di sensibilizzare quanti più possibile, ha annunciato ”Lo ...

