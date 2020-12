Covid, 40 nuovi positivi nel Cesenate: c'è anche un rientro dall'estero. Zero decessi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 40 i nuovi casi sul territorio Cesenate di cui 23 sintomatici. E' questo il dato delle ultime 24 ore, martedì i contagi erano stati 49. Restano due i ricoverati in Terapia intensiva. Zero i ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 40 icasi sul territoriodi cui 23 sintomatici. E' questo il dato delle ultime 24 ore, martedì i contagi erano stati 49. Restano due i ricoverati in Terapia intensiva.i ...

