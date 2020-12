Coronavirus, in Gran Bretagna individuata ulteriore variante (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Un’ulteriore variante del Covid-19 è stata individuata nel Regno Unito, sarebbe legata al Sudafrica“, è quanto annuncia il ministro britannico della Salute Matt Hancock che riferisce di due casi tracciati al momento. La nuova variante risulta avere una maggiore capacità di trasmissione e avrebbe già subito mutazioni. Il lockdown è stato esteso anche ad altre zone nel Regno. Intanto l’OMS avverte: “la nuova variante individuata in Gran Bretagna “sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini”, ma ulteriori ricerche sono ancora “in corso”. Un caso della cosiddetta variante inglese è stato rilevato a Loreto (Ancona), da una persona che non ha avuto collegamenti diretti con il Regno Unito. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Un’del Covid-19 è statanel Regno Unito, sarebbe legata al Sudafrica“, è quanto annuncia il ministro britannico della Salute Matt Hancock che riferisce di due casi tracciati al momento. La nuovarisulta avere una maggiore capacità di trasmissione e avrebbe già subito mutazioni. Il lockdown è stato esteso anche ad altre zone nel Regno. Intanto l’OMS avverte: “la nuovain“sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini”, ma ulteriori ricerche sono ancora “in corso”. Un caso della cosiddettainglese è stato rilevato a Loreto (Ancona), da una persona che non ha avuto collegamenti diretti con il Regno Unito.

Sarebbe stato individuato nel Kent, contea del sud dell'Inghilterra, il "paziente zero" della variante britannica del Covid-19 che ha intensificato l'emergenza nel Regno ...

