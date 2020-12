Christopher Nolan | il regista sarebbe ben disposto a trasformare i suoi film in videogiochi

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)favorevole a rendere i propridei, tuttavia ciro alcune condizioni da rispettare. Vediamo quali Ilha rivelato chesicuramente interessato a vedere iadattati in. Ad ogni modo, il celebreha dichiarato che comunque non si tratterebbe di tie-in nudi e crudi. Non basterebbe quindi semplicemente sfruttare i diritti e e la licenza sulle proprietà intellettuali delin modo passivo. Vediamo di seguito le dichiarazioni a riguardo di: “sarei ...