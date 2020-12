CGIA, con digitalizzazione più di 1 impresa su 3 risparmia tra 10 e 50mila euro all’anno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il 57% delle imprese che hanno avuto un risparmio grazie alla digitalizzazione accumula meno di 10mila euro all’anno, mentre per il 37,7% delle aziende il vantaggio è compreso tra 10mila e 50mila euro. Il 2% delle imprese ha dichiarato risparmi per più di mezzo miliardo di euro. È quanto emerge da un’indagine SAP Concur in collaborazione con CGIA di Mestre sull’impatto della digitalizzazione nelle medie-grandi imprese italiane con più di 50 addetti. Per quasi il 56% delle imprese l’introduzione della digitalizzazione ha comportato o comporterà dei vantaggi economici. Il 30,4% delle imprese ha infatti riscontrato un risparmio immediato dalla digitalizzazione, più evidente al Nord (Nord Est 32,5% e Nord ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il 57% delle imprese che hanno avuto un risparmio grazie allaaccumula meno di 10mila, mentre per il 37,7% delle aziende il vantaggio è compreso tra 10mila e. Il 2% delle imprese ha dichiarato risparmi per più di mezzo miliardo di. È quanto emerge da un’indagine SAP Concur in collaborazione condi Mestre sull’impatto dellanelle medie-grandi imprese italiane con più di 50 addetti. Per quasi il 56% delle imprese l’introduzione dellaha comportato o comporterà dei vantaggi economici. Il 30,4% delle imprese ha infatti riscontrato un risparmio immediato dalla, più evidente al Nord (Nord Est 32,5% e Nord ...

notiziedabruzzo : Cgia, per contrasto all’evasione con #CashbackDiStato un regalo da 4,7 miliardi a ricchi. ???? ?? - redazionetmag : Le critiche al cashback La fase sperimentale che rimborserà gli acquisti nel periodo natalizio è partita con non p… - notiziedabruzzo : Cgia, per contrasto all’evasione con #CashbackDiStato un regalo da 4,7 miliardi a ricchi. ???? ?? -