Campania, il medico Enrico Coscioni indagato per la morte in ospedale di una 17enne. È consigliere di De Luca e presidente dell’Agenas (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lucia F. avrebbe compiuto 18 anni dopo appena due settimane. Ma il 3 settembre 2019 è morta per le conseguenze di un delicato intervento chirurgico nell’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno, predisposto per riparare un grave scompenso cardiaco. Dovuto, secondo un referto di pronto soccorso di Cava dei Tirreni, a una “insufficienza mitralica severa da prolasso del lembo anteriore”. Per la morte di questa ragazza la Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli ha indagato per omicidio colposo, con accuse di “imperizia, imprudenza e negligenza”, il cardiochirurgo che partecipò all’operazione, Antonio Longobardi, e il primario del reparto di cardiochirurgia, Enrico Coscioni. Quest’ultimo è il consigliere per la sanità del governatore della Campania, Vincenzo De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lucia F. avrebbe compiuto 18 anni dopo appena due settimane. Ma il 3 settembre 2019 è morta per le conseguenze di un delicato intervento chirurgico nell’Ruggi D’Aragona di Salerno, predisposto per riparare un grave scompenso cardiaco. Dovuto, secondo un referto di pronto soccorso di Cava dei Tirreni, a una “insufficienza mitralica severa da prolasso del lembo anteriore”. Per ladi questa ragazza la Procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli haper omicidio colposo, con accuse di “imperizia, imprudenza e negligenza”, il cardiochirurgo che partecipò all’operazione, Antonio Longobardi, e il primario del reparto di cardiochirurgia,. Quest’ultimo è ilper la sanità del governatore della, Vincenzo De ...

L'attività vedrà impegnato il personale medico dell'Usmaf, il personale sanitario di tutte le Asl della Campania con il supporto dei volontari della Protezione civile regionale, del 118 e della Croce ...

Medico aggredito con un estintore

AVELLINO- Trentasettenne figlio di un ricoverato per Covid residente nella zona Mandamentale aggredisce un medico con l’estintore dopo una lite all’interno del Covid Hospital, dove il ragazzo e la mam ...

