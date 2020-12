Brexit, fonti vicine ai negoziati: “Possibile un accordo tra Londra e Bruxelles entro questa sera” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Potrebbe chiudersi già stasera il complicatissimo accordo sulla separazione tra Gran Bretagna ed Unione europea. Lo scrive il quotidiano britannico Financial Times citando fonti vicine ai negoziati. In questo momento le trattative vengono condotte direttamente dal premier Boris Johnson e dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen I negoziati sono in corso dallo scorso marzo, si sono ora incagliati sul nodo della pesca, questione di elevato valore simbolico, ma di modestissimo impatto commerciale visto che si parla di alcune decine di milioni di euro su interscambio tra Gran Bretagna ed Ue che vale circa 400 miliardi di euro l’anno. Nello specifico il Regno Unito vuole il diritto esclusivo per i pescherecci britannici nell’area tra le 6 e le 12 miglia nautiche dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Potrebbe chiudersi già stail complicatissimosulla separazione tra Gran Bretagna ed Unione europea. Lo scrive il quotidiano britannico Financial Times citandoai. In questo momento le trattative vengono condotte direttamente dal premier Boris Johnson e dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen Isono in corso dallo scorso marzo, si sono ora incagliati sul nodo della pesca, questione di elevato valore simbolico, ma di modestissimo impatto commerciale visto che si parla di alcune decine di milioni di euro su interscambio tra Gran Bretagna ed Ue che vale circa 400 miliardi di euro l’anno. Nello specifico il Regno Unito vuole il diritto esclusivo per i pescherecci britannici nell’area tra le 6 e le 12 miglia nautiche dalla ...

