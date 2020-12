Bimba muore al Santobono, i suoi organi salvano altri due bambini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È deceduta ieri al Santobono di Napoli, e i suoi organi hanno (cuore e reni) hanno salvato altri due piccoli pazienti. A darne notizia è l’ospedale pediatrico napoletano che ricostruisce la storia. È stata attivata – si legge in una nota – la procedura di osservazione di morte cerebrale, sotto la guida dalla dottoressa Susanna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È deceduta ieri aldi Napoli, e ihanno (cuore e reni) hanno salvatodue piccoli pazienti. A darne notizia è l’ospedale pediatrico napoletano che ricostruisce la storia. È stata attivata – si legge in una nota – la procedura di osservazione di morte cerebrale, sotto la guida dalla dottoressa Susanna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ha il sapore della storia natalizia il gesto di solidarietà fatto dai genitori di una bambina di 7 anni deceduta ieri all'ospedale Santobono di Napoli i cui organi donati (cuore e ...

