Avere “tutto” fino a che punto?

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Abito a Milano, lavoro come impiegata in un importante Tour Operator e sono madre di due ragazze ormai adulte. Ho vissuto la mia esperienza di mamma negli anni ’90 essendo nate, le mie figlie, nel 90 e 92. Fortunatamente ho potuto contare sul sostegno dei nonni paterni anche se, per mia scelta e di mio marito, le nostre figlie hanno frequentato l’asilo nido e la scuola materna. Ho sempre pensato, in effetti, che gli stimoli e la socializzazione derivanti dall’offerta didattica di una struttura adeguata, siano insostituibili e complementari al rapporto che i bambini hanno con i nonni. Nonostante questa scelta mi abbia permesso di affrontare gli impegni professionali con più serenità, é sempre stato difficile riuscire a conciliare il lavoro con il tempo che avrei voluto dedicare alle mie figlie. Dico “avrei” perché non sempre sono riuscita a farlo e questo é stato, in ...