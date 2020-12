Anche Microsoft come Apple pensa a processori ARM su misura per i propri Tablet Surface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non è proprio un bel periodo per Intel: dopo la decisione di Apple di abbandonare le CPU x86 per sostituirle con chip ARM progettati direttamente in azienda ed il rinvigorimento di AMD come avversario nel mondo delle CPU da gaming, ora sembra che Anche Microsoft voglia sostituire le CPU del Team Blue in favore di soluzioni su misura a basso consumo energetico. Sarà l’inizio dell’era dei PC ARM per davvero questa volta? Probabilmente molti di voi staranno pensando che il fatto che Microsoft voglia abbandonare le CPU Intel per affidarsi completamente a soluzioni basate su architettura ARM per i prodotti Surface abbia un impatto decisamente minore sul mercato di quella ottenuta da Apple con l’annuncio del primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non èo un bel periodo per Intel: dopo la decisione didi abbandonare le CPU x86 per sostituirle con chip ARM progettati direttamente in azienda ed il rinvigorimento di AMDavversario nel mondo delle CPU da gaming, ora sembra chevoglia sostituire le CPU del Team Blue in favore di soluzioni sua basso consumo energetico. Sarà l’inizio dell’era dei PC ARM per davvero questa volta? Probabilmente molti di voi starannondo che il fatto chevoglia abbandonare le CPU Intel per affidarsi completamente a soluzioni basate su architettura ARM per i prodottiabbia un impatto decisamente minore sul mercato di quella ottenuta dacon l’annuncio del primo ...

clikservernet : Anche Microsoft come Apple pensa a processori ARM su misura per i propri Tablet Surface - Noovyis : (Anche Microsoft come Apple pensa a processori ARM su misura per i propri Tablet Surface) Playhitmusic -… - GiaveriMichele : Microsoft nel mirino degli hacker, a rischio anche il cloud - CorCom - blackeyes972 : AlternativeTo le alternative ai software a pagamento AlternativeTo è un portale interessante per chi sia in cerca d… - shoppointy : MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR ARRIVA ANCHE IN VR : LE NOVITÀ -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Microsoft Anche Microsoft come Apple pensa a processori ARM su misura per i propri Tablet Surface Il Fatto Quotidiano Nikon Z6 II: l’ibrida completa

Buona anche la resa dei dettagli ... Guido Harari protagonista di #fotointerviste, spazio dedicato alla... La recensione di Microsoft Surface Laptop Go. Bravo ...

Malware su Chrome e Edge: scovate 28 estensioni da eliminare subito

28 estensioni di Google Chrome e Microsoft Edge infettate da malware sono state scoperte da Avast Software: ecco i rischi potenziali.

Buona anche la resa dei dettagli ... Guido Harari protagonista di #fotointerviste, spazio dedicato alla... La recensione di Microsoft Surface Laptop Go. Bravo ...28 estensioni di Google Chrome e Microsoft Edge infettate da malware sono state scoperte da Avast Software: ecco i rischi potenziali.