Alberto Matano, l’incidente live a ‘La Vita in Diretta’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da parte di Alberto Matano arriva un imprevisto nel finale di puntata della sua trasmissione ‘La Vita in Diretta’. Cosa è successo. Il bello della diretta. E de ‘La Vita in Diretta‘ nello specifico: chiedere ad Alberto Matano per informazioni. Il giornalista calabrese, anche in questa edizione alla guida del rotocalco del pomeriggio di Rai L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da parte diarriva un imprevisto nel finale di puntata della sua trasmissione ‘Lain. Cosa è successo. Il bello della diretta. E de ‘Lain Diretta‘ nello specifico: chiedere adper informazioni. Il giornalista calabrese, anche in questa edizione alla guida del rotocalco del pomeriggio di Rai L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Unf_Tweet : - GigiGx : Alberto Matano vestito da Babbo Natale che balla sulle note di All I Want For Christmas Is You ?????? Una delle m… - monicametalrose : @albmatano Gentile Professore Alberto Matano PorgendoLe i complimenti inerenti insigne professionalità Lieti Auguri… - PasqualeMarro : Alberto Matano, la confessione sui genitori - bellicapelli15 : La Vita in diretta sera e lo step successivo di Alberto Matano su Rai1 -