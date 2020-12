Al via progetto per valorizzare Distretto enoagroalimentare pavese (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic. (Labitalia) - Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e la Camera di commercio di Pavia collaborano nell'ambito dell'Accordo per la competitività? per sviluppare azioni legate alla valorizzazione delle eccellenze enoagroalimentari del territorio pavese, in collaborazione con il Consorzio tutela vini Oltrepò pavese, al Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò pavese e al Consorzio Club Buttafuoco Storico, imbastendo una task force inedita. L'obiettivo è di consolidare una dinamica virtuosa capace di rilanciare l'intero territorio pavese fortemente toccato dalla crisi legata all'emergenza Covid-19, orientando le aziende vitivinicole per permettere di fronteggiare la crisi, restare competitive in un mercato dominato da grandi concorrenti, quindi ridefinendo il proprio riposizionamento e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic. (Labitalia) - Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e la Camera di commercio di Pavia collaborano nell'ambito dell'Accordo per la competitività? per sviluppare azioni legate alla valorizzazione delle eccellenze enoagroalimentari del territorio, in collaborazione con il Consorzio tutela vini Oltrepò, aldel vino di qualità dell'Oltrepòe al Consorzio Club Buttafuoco Storico, imbastendo una task force inedita. L'obiettivo è di consolidare una dinamica virtuosa capace di rilanciare l'intero territoriofortemente toccato dalla crisi legata all'emergenza Covid-19, orientando le aziende vitivinicole per permettere di fronteggiare la crisi, restare competitive in un mercato dominato da grandi concorrenti, quindi ridefinendo il proprio riposizionamento e ...

Covid19, in campo il Rotary: via al progetto di telemedicina

I medici delle Marche potranno monitorare a distanza i pazienti asintomatici e paucisintomatici controllando i parametri vitali. Sul piatto 70mila euro ...

