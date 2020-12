A Parigi nasce incubatore per la moda sostenibile

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ala storica “La Caserne” ospiterà un acceleratore per la transizione ecologica dellae del lusso: l’idea è di Maeva Bessis L’antica casermana dei pompieri, nel cuore della ville bohemién-bourgeois, abbandonata da una quindicina d’anni, tornerà a vivere a giugno 2021, I 4mila metri quadri de “La Caserne”, ospiteranno una residency su… L'articolo Corriere Nazionale.

bioccolo : La città da 15 minuti nasce da una idea del sindaco di Parigi, Hanne Hidalgo. Ed è vero, all'estero @davidemoro dov… - lorie_ra : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani #22dicembre 1876 nasce il poeta ribelle Filippo Tommaso Marinetti. Fondò la rivista Poesia. Nel 1909, co… - giorgiopantaleo : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani #22dicembre 1876 nasce il poeta ribelle Filippo Tommaso Marinetti. Fondò la rivista Poesia. Nel 1909, co… - NicolaConcilio : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani #22dicembre 1876 nasce il poeta ribelle Filippo Tommaso Marinetti. Fondò la rivista Poesia. Nel 1909, co… - AndreaMarano11 : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani #22dicembre 1876 nasce il poeta ribelle Filippo Tommaso Marinetti. Fondò la rivista Poesia. Nel 1909, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi nasce

Sky Tg24

A Parigi la storica “La Caserne” ospiterà un acceleratore per la transizione ecologica della moda e del lusso: l’idea è di Maeva Bessis L’antica caserma parigina dei pompieri, nel cuore della ville ...

Il cuore ha le sue ragioni. Louise Bourgeois in mostra a Gstaad

La mostra prende il nome da una citazione di Blaise Pascal «Il cuore ha le sue ragioni di cui la ragione non sa nulla»; autore molto caro alla Bourgeois, tanto da scriverci la sua tesi di laurea ...