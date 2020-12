Un’ora sola vi vorrei per le feste, Enrico Brignano torna in tv: ecco i dettagli del format (Di martedì 22 dicembre 2020) Oggi, martedì 22 dicembre, tornerà in onda su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei per le feste. Il format, condotto da Enrico Brignano è un mix di monologhi, satira ed esibizioni scanditi dal tempo segnato dal grande orologio presente in studio. Il protagonista indiscusso sarà, chiaramente il conduttore, il quale potrà fare tutto ciò che riterrà più opportuno, a patto che rispetti il tempo messo a disposizione. Il programma comincerà alle ore 21.20 circa e terminerà alle 22.50. In questo tempo, il presentatore si concentrerà sulla trattazione di tematiche inerenti l’attualità e il particolare periodo che stiamo vivendo. Naturalmente, sarà dato ampio spazio alle festività natalizie ed al modo in cui esse verranno trascorse. torna Un’ora ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Oggi, martedì 22 dicembre, tornerà in onda su Rai 2viper le. Il, condotto daè un mix di monologhi, satira ed esibizioni scanditi dal tempo segnato dal grande orologio presente in studio. Il protagonista indiscusso sarà, chiaramente il conduttore, il quale potrà fare tutto ciò che riterrà più opportuno, a patto che rispetti il tempo messo a disposizione. Il programma comincerà alle ore 21.20 circa e terminerà alle 22.50. In questo tempo, il presentatore si concentrerà sulla trattazione di tematiche inerenti l’attualità e il particolare periodo che stiamo vivendo. Naturalmente, sarà dato ampio spazio alle festività natalizie ed al modo in cui esse verranno trascorse....

