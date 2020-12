Tennis, ATP Antalya 2021: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e altri tre azzurri nell’entry list in Turchia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Saranno ben sei gli italiani impegnati nel torneo ATP 250 di Antalya, primo appuntamento del 2021 Tennistico. Questo infatti è quanto riporta l’entry list del torneo turco, diventata da poche ore di dominio pubblico. Matteo Berrettini riparte da qui per cancellare i cattivi ricordi di un 2020 che lo ha visto tartassato prima dagli infortuni e poi da due sconfitte che lo hanno segnato, quella dei quarti a Roma contro il norvegese Casper Ruud e quella al terzo turno del Roland Garros contro il tedesco Daniel Altmaier. Com’era già noto, ci saranno anche Fabio Fognini e Jannik Sinner. Al via anche Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Marco Cecchinato. Con Berrettini, Fognini e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Saranno ben sei gli italiani impegnati nel torneo ATP 250 di, primo appuntamento deltico. Questo infatti è quanto riporta l’entrydel torneo turco, diventata da poche ore di dominio pubblico.riparte da qui per cancellare i cattivi ricordi di un 2020 che lo ha visto tartassato prima dagli infortuni e poi da due sconfitte che lo hanno segnato, quella dei quarti a Roma contro il norvegese Casper Ruud e quella al terzo turno del Roland Garros contro il tedesco Daniel Altmaier. Com’era già noto, ci saranno anche. Al via anche Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Marco Cecchinato. Cone ...

