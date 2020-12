Switch | un converter HDMI non ufficiale permette di giocare su qualunque schermo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 dicembre 2020) La compagnia Genki ha lanciato oggi la campagna Kickstarter per ShadowCast, un dispositivo chedi visualizzare Nintendo(e molte altre console) sullodel computer in maniera semplice e veloce. ShadowCast è una piccola periferica che si introduce nell'uscitadella console. Il cavo USB-C collega poi il tutto al computer, dove l'app nativa Genki Arcade fa il resto. "Abbiamo progettato Genki Arcade per utilizzare minime risorse del computer a favorire la performance di gioco" informano i creatori. L'idea è arrivata osservando come, durante quest'anno difficile, ci si sia ritrovati a casa per molto più tempo del solito, e i membri di una stessa famiglia potrebbero 'litigarsi' il televisore. Avere la possibilità di collegare una console al PC risulta comodo e pratico, per rendere tutti ...