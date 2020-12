Sergio Castellitto/ "Mi è tornata la voglia di fare il presepe, De Filippo? Rockstar" (Di martedì 22 dicembre 2020) Sergio Castellitto protagonista di "Natale in casa Cupiello" parla di Eduardo De Filippo e della rinnovata voglia di fare il presepe Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020)protagonista di "Natale in casa Cupiello" parla di Eduardo Dee della rinnovatadiil

MMastrantuono : Questa sera su @RaiUno “Natale In Casa Cupiello” con Sergio Castellitto nei panni di Luca Cupiello. Mai come quest’… - NicolaDRusso : RT @fanpage: Perché è stupido criticare il Natale in casa Cupiello di Sergio Castellitto e Edoardo De Angelis - fanpage : Perché è stupido criticare il Natale in casa Cupiello di Sergio Castellitto e Edoardo De Angelis - tommosprjncess : Stasera 'Natale a casa Cupiello' col mio grande amore Sergio Castellitto? - Raicomspa : Questa sera imperdibile #NataleInCasaCupiello per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina C… -