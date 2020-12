Sergio Castellitto in “Natale in casa Cupiello”: «Il Presepe è la nostalgia dell’amore» (Di martedì 22 dicembre 2020) «La commedia della vita di De Filippo restituisce al Natale il suo significato più profondo: non solo un periodo di feste, ma un luogo dello spirito». Parole di Sergio Castellitto, protagonista assoluto nei panni di Don Luca Cupiello di Natale in casa Cupiello, la pièce teatrale d’intramontabile bellezza diventata un film, in onda questa sera su Rai1. Si ride amaramente. Fa commuovere e riflettere la trasposizione cinematografica del celebre testo del genio napoletano, firmata dal regista Edoardo De Angelis, autore anche della sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso e musiche di Enzo Avitabile (prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction). Uno spettacolo omaggio, e un dono al grande pubblico, per celebrare il 120esimo anniversario dalla nascita del ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 dicembre 2020) «La commedia della vita di De Filippo restituisce alil suo significato più profondo: non solo un periodo di feste, ma un luogo dello spirito». Parole di, protagonista assoluto nei panni di Don Lucadiin, la pièce teatrale d’intramontabile bellezza diventata un film, in onda questa sera su Rai1. Si ride amaramente. Fa commuovere e riflettere la trasposizione cinematografica del celebre testo del genio napoletano, firmata dal regista Edoardo De Angelis, autore anche della sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso e musiche di Enzo Avitabile (prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction). Uno spettacolo omaggio, e un dono al grande pubblico, per celebrare il 120esimo anniversario dalla nascita del ...

