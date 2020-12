Scossa di magnitudo 4.6 registrata nella costa ragusana, percepita anche in altri capoluoghi (Di martedì 22 dicembre 2020) Scossa di terremoto scuote la notte siciliana. Nel ragusano, intorno alle 21:30, è stata registrata una Scossa di terremoto, percepita anche in alcune zone degli altri capoluoghi. In prima battuta il sito dell’INGV aveva parlato di Scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4. Il sito dell’Istituto ha poi rettificato: la Scossa di terremoto ha avuto una magnitudo 4.6 e il suo epicentro è stato localizzato sulla costa ragusana. Secondo quanto riportatoci da persone sul territorio (e vedendo anche quanto scritto su Twitter) il terremoto è stato percepito anche negli altri capoluoghi. c’è stato ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 dicembre 2020)di terremoto scuote la notte siciliana. Nel ragusano, intorno alle 21:30, è stataunadi terremoto,in alcune zone degli. In prima battuta il sito dell’INGV aveva parlato diditra 4.9 e 5.4. Il sito dell’Istituto ha poi rettificato: ladi terremoto ha avuto una4.6 e il suo epicentro è stato localizzato sulla. Secondo quanto riportatoci da persone sul territorio (e vedendoquanto scritto su Twitter) il terremoto è stato percepitonegli. c’è stato ...

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Radio1Rai : #Terremoto Scossa avvertita da popolazione tra #Ragusa e #Siracusa. Il sito dell'Ingv segnala un sisma di magnitud… - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di una decina di secondi e di #magnitudo 4.6 è stata avvertita alle 21.27 nella Sicilia… - sithbbe : RT @LaStampa: Terremoto: forte scossa in Sicilia, magnitudo 4.6 vicino a Ragusa - KatiaScrii : RT @fanpage: Forte scossa di #terremoto in Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa magnitudo Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 a Ragusa Fanpage.it Terremoto in Sicilia, forte scossa tra Ragusa e Siracusa

E l’Etna erutta Una scossa di terremoto ha messo in allerta l’intera parte della Sicilia sudorientale, quella del ragusano. Pochi minuti fa, infatti, la terra ha tremato nella Costa Ragusana. Un sisma ...

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 con epicentro a Ragusa

Pochissimo tempo fa, intorno alle 21.27 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.6 in Sicilia, con epicentro nella Costa Ragusana (Ragusa) ad una profondità di 30 km. Uno dei terremoti più forti ...

E l’Etna erutta Una scossa di terremoto ha messo in allerta l’intera parte della Sicilia sudorientale, quella del ragusano. Pochi minuti fa, infatti, la terra ha tremato nella Costa Ragusana. Un sisma ...Pochissimo tempo fa, intorno alle 21.27 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.6 in Sicilia, con epicentro nella Costa Ragusana (Ragusa) ad una profondità di 30 km. Uno dei terremoti più forti ...