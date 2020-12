Sampdoria, Ferrero: “Se l’Inter non vince il campionato il cinese diventa giapponese” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Una rondine non fa primavera. Siamo tutti contenti quando si vince, scontenti quando si perde. E’ un campionato davvero molto difficile, è una guerra. E’ un campionato molto avvincente, non c’è la solita Juve prima. Il Milan ha fatto una bella squadra, l’Inter deve vincere qualcosa sennò il cinese diventa giapponese. E poi anche sotto, c’è un bel Benevento, il Crotone è molto organizzato”. In un’intervista concessa a Maracanà, su Tmw Radio, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato così del momento magico che stanno vivendo i blucerchiati e di un campionato molto incerto e complicato, anche in virtù dell’assenza del pubblico: “E’ un campionato senza ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) “Una rondine non fa primavera. Siamo tutti contenti quando si, scontenti quando si perde. E’ undavvero molto difficile, è una guerra. E’ unmolto avnte, non c’è la solita Juve prima. Il Milan ha fatto una bella squadra,devere qualcosa sennò il. E poi anche sotto, c’è un bel Benevento, il Crotone è molto organizzato”. In un’intervista concessa a Maracanà, su Tmw Radio, il presidente dellaMassimoha parlato così del momento magico che stanno vivendo i blucerchiati e di unmolto incerto e complicato, anche in virtù dell’assenza del pubblico: “E’ unsenza ...

