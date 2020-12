Recovery fund: dopo i governatori, pure i sindaci dem vogliono gestire i soldi da soli (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Tutti vogliono mettere le mani sui miliardi Ue del Recovery fund, dopo i governatori dem Bonaccini e Zingaretti è la volta dei sindaci (sempre del Pd), che hanno scritto una lettera alla Commissione Ue. I primi cittadini di Firenze, Dario Nardella, e Milano, Giuseppe Sala, hanno annunciato di aver chiesto direttamente alla Ue di essere coinvolti nei progetti per il futuro del Paese. E soprattutto di poter gestire direttamente il 10 per cento dei fondi, circa 20 dei 209 miliardi. sindaci dem: “Abbiamo chiesto all’Europa che il 10% del Recovery fund vada direttamente a noi” “Abbiamo chiesto all’Europa che il 10% dei fondi del Recovery fund vadano direttamente sulle città ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Tuttimettere le mani sui miliardi Ue deldem Bonaccini e Zingaretti è la volta dei(sempre del Pd), che hanno scritto una lettera alla Commissione Ue. I primi cittadini di Firenze, Dario Nardella, e Milano, Giuseppe Sala, hanno annunciato di aver chiesto direttamente alla Ue di essere coinvolti nei progetti per il futuro del Paese. E soprattutto di poterdirettamente il 10 per cento dei fondi, circa 20 dei 209 miliardi.dem: “Abbiamo chiesto all’Europa che il 10% delvada direttamente a noi” “Abbiamo chiesto all’Europa che il 10% dei fondi delvadano direttamente sulle città ...

