Recovery: Bellanova, ‘primi giorni prossima settimana risposta Conte’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Nei primi giorni della prossima settimana” arriverà la risposta di Conte al documento che Iv gli farà avere a breve sul Recovery plan. Lo ha detto Teresa Bellanova dopo l’incontro a palazzo Chigi con il premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Nei primidella” arriverà ladi Conte al documento che Iv gli farà avere a breve sulplan. Lo ha detto Teresadopo l’incontro a palazzo Chigi con il premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

