Pre Verona-Inter | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) Domani 23 Dicembre 2020 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si disputerà la partitadi Serie A. Nel Presono state rilasciate ledei due Mister. Ilha ritrovato dopo il pareggio con la Fiorentina deve ritrovare la striscia di vittorie che harotto. Ma soprattutto non deve sottovalutare uncapace di incutere timore. La squadra di Conte infatti si trova in un ottimo stato di forma. Pre: che cosa ha detto Ivan Juric? L’allenatore delIvan Juric ha rilasciato dellealla vigilia della sfida contro l’. Juric ha detto: “È stato un anno magico, come lo era stato a Crotone. ...