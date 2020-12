Pirlo: “Episodi decisivi, non c’eravamo con la testa” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo il 3-0 incassato dalla Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport: “Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi, siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato. Quando entri con la testa così vai incontro a brutte figure, a parte gli Episodi che sono successi. Purtroppo prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze: non dovevamo permettercelo”. L’arbitraggio di La Penna?“Le immagini mi sembrano chiare. L’espulsione di Cuadrado è netta, potevano esserci altri Episodi per noi ma non voglio commentare: li vedono tutti”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, dopo il 3-0 incassato dalla Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport: “Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi, siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato. Quando entri con lacosì vai incontro a brutte figure, a parte gliche sono successi. Purtroppo prima di Natale capita di avere laalle vacanze: non dovevamo permettercelo”. L’arbitraggio di La Penna?“Le immagini mi sembrano chiare. L’espulsione di Cuadrado è netta, potevano esserci altriper noi ma non voglio commentare: li vedono tutti”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

forumJuventus : Pirlo post #JuveFiorentina: 'Scesi in campo male ma nel secondo tempo episodi chiari, se fossero rimasti in 10 anch… - Gulli_Vignati : RT @paolorossi1965: 'Le immagini mi sembrano chiare, l'espulsione di Cuadrado era chiarissima ma potevano esserci anche degli altri episodi… - 1SquadraDiCalci : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, Pirlo: 'La sentenza non è un alibi. Non c'eravamo con la testa. Episodi? Li vedono tutti' - carloleccardi : RT @paolorossi1965: 'Le immagini mi sembrano chiare, l'espulsione di Cuadrado era chiarissima ma potevano esserci anche degli altri episodi… - Paraticismylife : RT @paolorossi1965: 'Le immagini mi sembrano chiare, l'espulsione di Cuadrado era chiarissima ma potevano esserci anche degli altri episodi… -