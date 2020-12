Paura nella notte: in fiamme un appartamento a Roma Nord (Di martedì 22 dicembre 2020) Questa notte, nel quartiere Tomba di Nerone, alle 2,39 un appartamento ha preso fuoco. Il 22 dicembre presso via Federico Mastrigli n. 15 Roma, la sala operativa ha inviato la squadra Vigili del Fuoco di Prati per incendio appartamento. L’abitazione andata in fiamme per cause al momento imprecisate, era ubicata al piano seminterrato di una palazzina composta da due. Presenti sul posto anche il personale di autoscala( AS/1),carro autoprotettori (TA/6),l’autobotte (AB/9) ,le forze dell’ordine ed il 118. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Questa, nel quartiere Tomba di Nerone, alle 2,39 unha preso fuoco. Il 22 dicembre presso via Federico Mastrigli n. 15, la sala operativa ha inviato la squadra Vigili del Fuoco di Prati per incendio. L’abitazione andata inper cause al momento imprecisate, era ubicata al piano seminterrato di una palazzina composta da due. Presenti sul posto anche il personale di autoscala( AS/1),carro autoprotettori (TA/6),l’autobotte (AB/9) ,le forze dell’ordine ed il 118. su Il Corriere della Città.

