MotoGP, Schwantz su Marquez: "Più a lungo non guida, più sarà difficile per lui tornare" (Di martedì 22 dicembre 2020) In attesa di capire gli effettivi tempi di recupero di Marc Marquez dopo la terza operazione al braccio destro, l'ex campione iridato della 500cc Kevin Schwantz ha commentato le difficoltà che potrebbe incontrare lo spagnolo quando arriverà il momento di tornare a gareggiare. "Quando ero attivo e ad un certo punto non potevo correre, mentre gli altri continuavano a farlo, ho sempre avuto la sensazione che mi ci volesse il triplo del tempo per tornare in forma. Se sono stato fuori per più di un mese, mi ci è voluto molto tempo per tornare al livello abituale, sia fisicamente che mentalmente", spiega l'americano. Ricordiamo che Marquez ha saltato in pratica tutto il Mondiale MotoGP 2020 per la rottura dell'omero accusata nel primo GP stagionale a Jerez.

