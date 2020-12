Mauro Bellugi, amputate le gambe dopo il Covid: “Metterò le protesi come Pistorius” (Di martedì 22 dicembre 2020) All’ex calciatore Mauro Bellugi, ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19, sono state amputate entrambe le gambe. “Mi hanno tolto anche quella con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach“, ha detto al telefono con il suo grande amico, Luca Serafini, ricordando la rete che segnò indossando la maglia dell’Inter in Coppia dei Campioni. Bellugi, 70 anni lo scorso 4 novembre era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Durante la degenza i medici hanno riscontrato l’aggravarsi di altre patologie pregresse, tanto da ritenere necessaria l’amputazione di entrambe le gambe. L’ex giocatore, che tra gli anni Sessanta e Settanta aveva indossato le maglie dell’Inter, del Bologna e del Napoli, non si è scoraggiato: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) All’ex calciatore, ricoverato in ospedale perché positivo al-19, sono stateentrambe le. “Mi hanno tolto anche quella con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach“, ha detto al telefono con il suo grande amico, Luca Serafini, ricordando la rete che segnò indossando la maglia dell’Inter in Coppia dei Campioni., 70 anni lo scorso 4 novembre era stato ricoverato in ospedaleessere stato contagiato dal coronavirus. Durante la degenza i medici hanno riscontrato l’aggravarsi di altre patologie pregresse, tanto da ritenere necessaria l’amputazione di entrambe le. L’ex giocatore, che tra gli anni Sessanta e Settanta aveva indossato le maglie dell’Inter, del Bologna e del Napoli, non si è scoraggiato: ...

