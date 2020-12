Marina Suma oggi | cosa fa l’attrice di molte commedie

Leggi su ck12

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carriera e curiosità su, come è diventatafadima anche di ruoli drammatici. (screenshot video)Di padre siciliano e madre napoletana, classe 1959 e cresciuta nel quartiere del Vomero,nasce come modella e poi debutta nel 1981 con il film Le occasioni di Rosa diretto da Salvatore Piscicelli. Con quel ruolo vince il premio come miglior attrice esordiente sia al David di Donatello che ai Nastro d’argento. Ma successo e popolarità arrivano con Sapore di mare di Carlo Vanzina. Leggi anche: Alessia Mancini, che fine ha fatto la conduttrice:faRicorda così quel ruolo in un’intervista di qualche tempo fa: “Sono grata ai ...