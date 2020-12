Juve-Napoli, De Laurentiis: «Chi rispetta le leggi non può essere condannato» (Di martedì 22 dicembre 2020) La reazione del presidente del Napoli dopo la sentenza Collegio di Garanzia del Coni: ecco le sue parole cariche di felicità Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha affidato a Twitter il su messaggio dopo la sentenza Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli cancellando la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus. REGOLE – «Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole». leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) La reazione del presidente deldopo la sentenza Collegio di Garanzia del Coni: ecco le sue parole cariche di felicità Il presidente delAurelio Deha affidato a Twitter il su messaggio dopo la sentenza Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso delcancellando la sconfitta a tavolino per 3-0 contro lantus. REGOLE – «Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chilenon può. E ilsegue sempre le regole».su Calcionews24.com

ZZiliani : Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà… - fanpage : ?? ULTIM'ORA #JuveNapoli si rigioca. - realvarriale : La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. - abdo_massa : RT @MarcoBarzaghi: Accolto il ricorso del #Napoli .. si rigioca Juve-Napoli! - gobbofino : @EnricoNappi @CucchiRiccardo Sono d'accordo...va squalificato, ma questo non cambia che Napoli -Genoa e tutte le pa… -