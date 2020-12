Joe Biden si vaccina in diretta tv: «Non c’è nulla di cui preoccuparsi» (Di martedì 22 dicembre 2020) Joe Biden ha effettuato il vaccino anti-Covid in diretta televisiva. Il presidente eletto ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech il 21 dicembre e, come promesso, ha deciso di farlo davanti alle telecamere. Un modo per tranquillizzare gli americani, e tutto il mondo, sulla sicurezza del vaccino, ma anche un appello a non tirarsi indietro per porre fine alla pandemia. Leggi anche › Vaccino Pfizer-BioNTech, via libera dell’Ema: si parte il 27 dicembre › Arriva il vaccino anti Covid. Tutto quello che serve sapere: date, dosi, chi ha priorità Joe Biden e il vaccino anti-Covid, l’appello social Il presidente eletto, poi, ha condiviso sui suoi profili ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 dicembre 2020) Joeha effettuato il vaccino anti-Covid intelevisiva. Il presidente eletto ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech il 21 dicembre e, come promesso, ha deciso di farlo davanti alle telecamere. Un modo per tranquillizzare gli americani, e tutto il mondo, sulla sicurezza del vaccino, ma anche un appello a non tirarsi indietro per porre fine alla pandemia. Leggi anche › Vaccino Pfizer-BioNTech, via libera dell’Ema: si parte il 27 dicembre › Arriva il vaccino anti Covid. Tutto quello che serve sapere: date, dosi, chi ha priorità Joee il vaccino anti-Covid, l’appello social Il presidente eletto, poi, ha condiviso sui suoi profili ...

