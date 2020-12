Infortunio de Ligt: le condizioni del difensore della Juventus (Di martedì 22 dicembre 2020) La Juventus è in ansia per le condizioni fisiche di Matthijs de Ligt: il difensore olandese si è infortunato durante il match contro la Fiorentina Problema alla coscia per Matthijs de Ligt durante Juventus-Fiorentina. Il difensore olandese ha lasciato il campo nei minuti finali del match dopo aver sentito tirare dietro la coscia sinistra. L’olandese, accasciatosi a terra, è stato immediatamente sostituito da Frabotta. Le sue condizioni verranno valutate meglio nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Laè in ansia per lefisiche di Matthijs de: ilolandese si è infortunato durante il match contro la Fiorentina Problema alla coscia per Matthijs dedurante-Fiorentina. Ilolandese ha lasciato il campo nei minuti finali del match dopo aver sentito tirare dietro la coscia sinistra. L’olandese, accasciatosi a terra, è stato immediatamente sostituito da Frabotta. Le sueverranno valutate meglio nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

XXXnewssSoccer : Partita persa perché giocata in 10 contro 11 per 70 min. A prescindere da ciò però gli errori arbitrali sono stati… - Tr0WbacK : giornata da INCUBO per la #Juventus iniziata con il ricorso vinto dal Napoli , proseguito con lo sciagurato inizio… - tefra18 : Bhe certo mancava solo infortunio de ligt. Il campionato si chiude stasera signori. Bravo maestro resterai nella st… - BonoAvocats : @GuidoCosentino Che oggi sia un giorno negativo, non c’è dubbio. Per scaramanzia, sarebbe meglio togliere Ronaldo e… - efacilissimo : Ci mancava l'infortunio di De Ligt -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ligt Infortunio De Ligt: problema alla coscia per il difensore olandese Juventus News 24 Problema muscolare per De Ligt: le sue condizioni

Tegola per la Juventus, che deve registrare un nuovo infortunio per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, che aveva saltato la prima parte della stagione dopo l'operazione alla spalla, si è fermato ...

Juventus-Fiorentina, infortunio de Ligt: problema muscolare

Infortunio per de Ligt nel finale di Juventus-Fiorentina: problema muscolare, dentro Frabotta. Domani gli esami strumentali ...

Tegola per la Juventus, che deve registrare un nuovo infortunio per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, che aveva saltato la prima parte della stagione dopo l'operazione alla spalla, si è fermato ...Infortunio per de Ligt nel finale di Juventus-Fiorentina: problema muscolare, dentro Frabotta. Domani gli esami strumentali ...